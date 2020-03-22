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    • Magazin
    • 22.03.2020 Gazete
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    Otur Doğa sıfır

    Eşi ve ikizleriyle Kemerburgaz'daki villasında yaşayan , dün tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Güzel oyuncu, "İnsanların Belgrad Ormanı'na gitmesine neden karşı çıkıyorsunuz! Herkes apartman dairesinde oturuyor ve bırakın hava alsınlar" dedi.

    Otur Doğa sıfır

    Eşi ve ikizleriyle Kemerburgaz'daki villasında yaşayan , dün tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Güzel oyuncu, "İnsanların Belgrad Ormanı'na gitmesine neden karşı çıkıyorsunuz! Herkes apartman dairesinde oturuyor ve bırakın hava alsınlar" dedi.

    Açık havaya gidenlerin toplu taşıma kullanma ve virüsü bulaştırma gibi riskleri olduğunu hiçe sayan Doğa Rutkay, eleştiri topladı. Yaptığı yanlışın farkına varan güzel oyuncu, "Düşünmeden açıklama yaptım. Otur Doğa sıfır" diyerek özür diledi.

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