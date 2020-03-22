ABD'de yaşayan Saadet Işıl Aksoy, Şubat sonunda kızını kucağına almıştı. 36 yaşındaki güzel oyuncu, minik kızı Marisa Gülcan Kıraner'le çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızının yüzünü ilk kez gösteren ünlü oyuncu, fotoğrafının altına; "Tek ihtiyacımız aşk ve bazı tuvalet kağıtları ve el dezenfektanları, çocuk bezi ve mendil..." diye esprili bir not düştü.