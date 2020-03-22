Emirgan’da aşk havası

Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün Emirgan'da el ele yürüyüşteydi. Şener, "Birbirimiz dışında kimseyle temas etmeden kısa bir hava almaya çıktık. Hemen eve döneceğiz" dedi.
DOĞAN SAVAŞ
Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün Emirgan'da el ele yürüyüşteydi. Şener, "Birbirimiz dışında kimseyle temas etmeden kısa bir hava almaya çıktık. Hemen eve döneceğiz" dedi.
DOĞAN SAVAŞ
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