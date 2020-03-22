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    • Magazin
    • 22.03.2020 Gazete
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    ya girdi! Evinin salonunu merkezine dönüştürdü

    Genç kızların sevgilisi , uyarılara kulak verip kendisini evinde ya aldı. Yaman, Bebek’teki evinin salonunu küçük çaplı bir merkezine dönüştürdü. Oyuncu, evdeyken spor yapıyor, bateri çalıyor ve yabancı dilini geliştiriyor.

    Can spor salonu

    Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısına kulak verip hayranlarına örnek olan Can Yaman, evinde düzeni kurdu. 30 yaşındaki oyuncu, Bebek'teki evinin salonu adeta bir fitness merkezine dönüştürdü.

    Ünlü oyuncu, daha önce de evinden çıkmadığı günlerde bateri çalıp İspanyolca'sını geliştirmeye çalıştığını söylemişti. , tüm hayranlarına da "Benim gibi evde kalın" uyarısı yaptı.

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