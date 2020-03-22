Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısına kulak verip hayranlarına örnek olan Can Yaman, evinde karantina düzeni kurdu. 30 yaşındaki oyuncu, Bebek'teki evinin salonu adeta bir fitness merkezine dönüştürdü.
Ünlü oyuncu, daha önce de evinden çıkmadığı günlerde bateri çalıp İspanyolca'sını geliştirmeye çalıştığını söylemişti. Can Yaman, tüm hayranlarına da "Benim gibi evde kalın" uyarısı yaptı.
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