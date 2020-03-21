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    • 21.03.2020 16:24
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    • 21.03.2020 16:32
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    Obada aileden düşman: 16. bölüm fragmanında Dündar Kayı'ya ihanet ediyor! Emmilik artık...

    ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran 'da bu hafta ortalık iyice karıştı. Osman Bey düşmanlarına tek tek diz çöktürerek abisi Gündüz Bey'i Balgay'ın elinden kurtardı ve Cergutay son anda elinden kurtuldu. Dizinin son sahnesinde Balgay'a tuzak kuran Osman Bey onun sonunu getirmek için harekete geçti. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından . bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Fragmanda Dündar Bey'in Osman'ı öldürmeye geldiği ve Balgay'ın yanında olduğu görülüyor. İşte Kuruluş Osman yeni fragmanında yaşanacak olaylar

    Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanında Dündar'ın ihaneti!

    Çarşamba akşamı saat 20.00'de milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanan gelişmeler anbean takip edildi. Son bölümde Osman Bey Samsa Çavuş ve Bamsı Bey'i de alarak Balgay'ın nökerlerinin etrafını kuşattı. Zor durumda kalan Balgay'ın Osman Bey'le konuşması ise geceye damgasını vurdu. Bölümün ardından heyecanla beklenen Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!"

    Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür.

    OBADA ZOR GÜNLER

    Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar.

    BALGAY'A TUZAK

    Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak?

    GÜNDÜZ ÖLECEK Mİ?

    Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak?

    SAMSA ÇAVUŞ VE OSMAN BEY YENİDEN BULUŞUYOR

    Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

    Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir.

    Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? Dündar ve Batur'un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?

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    Haberler Magazin Obada aileden düşman: Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanında Dündar Kayı'ya ihanet ediyor! Emmilik artık...
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