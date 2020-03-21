Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde ortalık karıştı ve Boran'ın ardından Köksal da öldü. Son bölümde Boran'ın ölümünün ardından düşmanlarıyla büyük mücadele veren Hızır Çakırbeyli intikamını aldı. Boran'ın ölüm haberine en çok üzülen kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin oldu. Bölümün ardından izleyiciler EDHO 160. bölüm fragmanını heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!"
Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler.
BORAN ÖLÜYOR!
Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir.
İLYAS VE BEHZAT'IN ACISI
Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır.
TEKİN BORAN'IN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR
Boran'ın ölüm haberine en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır.
ÇAKIRBEYLİLER HAREKETE GEÇİYOR
Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken unuttukları önemli bir şey vardır. Hızır Çakırbeyli her darbeden sonra biraz daha güçlenir ve daha büyük bir hırsla ayağa kalkar. Nitekim yine öyle olacaktır.
BİCOLAR HEDEFTE
Hızır'ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicoların saklandığı deliği bulmak için gerekirse her taşın altına bakılacaktır.
ALTAN'IN HAİN PLANI NE?
Altan, Çakırbeylilerle ilgili en başta planladığını başarmış, masayı bölüp parçalamış, yönetmek içinse kolları sıvamıştır.
HIZIR, KÖKSAL'I ÖLDÜRÜYOR
Çıkardığı savaşı en gerisinden izleyen Altan, Hızır'ın Köksal'ı öldürmesiyle birlikte, patlamaya hazır bir bomba gibi ortalarda dolaşan Volkan'ın pimini çekip hedefine fırlatacaktır.
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