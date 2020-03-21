Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde ortalık karıştı ve Boran'ın ardından Köksal da öldü. Son bölümde Boran'ın ölümünün ardından düşmanlarıyla büyük mücadele veren Hızır Çakırbeyli intikamını aldı. Boran'ın ölüm haberine en çok üzülen kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin oldu. Bölümün ardından izleyiciler EDHO 160. bölüm fragmanını heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!"

Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler.