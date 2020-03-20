20 Mart Cuma reyting sonuçları gün içerisinde yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizi, yarışma programı, yabancı film ve haber bültenlerinin sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. 20 Mart Cuma günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, Hercai, Payitaht Abdülhamid, Babil hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar
20 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 Mart reyting sonuçları henüz belli olmadı. Cuma gününün reyting sonuçları Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.
19 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
2 MUCİZE DOKTOR
3 FATİH PORTAKAL
4 MUCİZE DOKTOR
5 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
7 ESRA EROL
8 SHOW ANA HABER
9 ATV ANA HABER
10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19 MART AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MUCİZE DOKTOR
2 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
3 FATIH PORTAKLA
4 MUCİZE DOKTOR
5 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
6 MUGE ANLI İLE TATLLI SERT
7 SHOW ANA HABER
8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
9 KOLONYA CUMHURİYET
10 SEKSENLER
19 MART ABC REYTİNG SONUÇLARI
1 MUCİZE DOKTOR
2 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
3 FATİH PORTAKAL
4 MUCİZE DOKTOR
5 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
7 ESRA EROL'DA
8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
9 SHOW ANA HABER
10 KOLONYA CUMHURİYETİ
REYTİNG NEDİR?
Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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