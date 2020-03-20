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    • Magazin
    • 21.03.2020 00:22
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    • 21.03.2020 00:22
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    20 Mart Cuma açıklandı mı? Hercai, Payitaht Abdülhamid, Babil hangi dizi birinci oldu?

    hakkında araştırmalar artış gösterdi. Ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Hercai 37. bölümüyle, Star TV'de Babil dizisi 9. bölümüyle, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid 113. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 11 Mart merak ediliyor. Peki, 20 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler

    20 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

    20 Mart Cuma reyting sonuçları gün içerisinde yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizi, yarışma programı, yabancı film ve haber bültenlerinin sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. 20 Mart Cuma günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, Hercai, Payitaht Abdülhamid, Babil hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar

    20 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    20 Mart reyting sonuçları henüz belli olmadı. Cuma gününün reyting sonuçları Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

    19 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    2 MUCİZE DOKTOR

    3 FATİH PORTAKAL

    4 MUCİZE DOKTOR

    5 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    7 ESRA EROL

    8 SHOW ANA HABER

    9 ATV ANA HABER

    10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

    19 MART AB REYTİNG SONUÇLARI

    1 MUCİZE DOKTOR

    2 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    3 FATIH PORTAKLA

    4 MUCİZE DOKTOR

    5 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    6 MUGE ANLI İLE TATLLI SERT

    7 SHOW ANA HABER

    8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

    9 KOLONYA CUMHURİYET

    10 SEKSENLER

    19 MART ABC REYTİNG SONUÇLARI

    1 MUCİZE DOKTOR

    2 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    3 FATİH PORTAKAL

    4 MUCİZE DOKTOR

    5 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

    7 ESRA EROL'DA

    8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

    9 SHOW ANA HABER

    10 KOLONYA CUMHURİYETİ

    REYTİNG NEDİR?

    Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

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