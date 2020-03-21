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    • 21.03.2020 18:43
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    • 21.03.2020 18:43
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    bugün neden yok? Milyoner yeni bölüm ne zaman? 21 Mart

    ATV'de pazartesi ve cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan bu akşam yayın akışında yer almıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'in neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki, ? ? İşte 21 Mart

    Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok?

    Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında pazartesi ve cumartesi günü izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İlgiyle takip edilen yarışma programının yayınlanmayacak olması izleyicilerin aklına Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok sorusunu getirdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Kim Milyoner Olmak İster gelecek hafta 23 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Programın yerine bu akşam saat 20.00'de Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programı yayınlanacak.

    21 MART ATV YAYIN AKIŞI

    07.30 ATV'DE HAFTA SONU

    10.00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    13.30 AFACAN ARABALAR

    15.30 KURULUŞ OSMAN

    19.00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

    20.00 NİHAT HATİPOĞLU İLE MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL

    23.20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    02.50 HERCAİ

    05.30 KARA EKMEK

    PROGRAMIN FORMATI HAKKINDA

    Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

    Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.

    12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

    Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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