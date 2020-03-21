Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında pazartesi ve cumartesi günü izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İlgiyle takip edilen yarışma programının yayınlanmayacak olması izleyicilerin aklına Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok sorusunu getirdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster gelecek hafta 23 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Programın yerine bu akşam saat 20.00'de Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programı yayınlanacak.