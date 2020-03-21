Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında pazartesi ve cumartesi günü izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İlgiyle takip edilen yarışma programının yayınlanmayacak olması izleyicilerin aklına Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok sorusunu getirdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kim Milyoner Olmak İster gelecek hafta 23 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Programın yerine bu akşam saat 20.00'de Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programı yayınlanacak.
21 MART ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'DE HAFTA SONU
10.00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
13.30 AFACAN ARABALAR
15.30 KURULUŞ OSMAN
19.00 HAFTA SONU ATV ANA HABER
20.00 NİHAT HATİPOĞLU İLE MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL
23.20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
02.50 HERCAİ
05.30 KARA EKMEK
PROGRAMIN FORMATI HAKKINDA
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
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