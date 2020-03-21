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    • Magazin
    • 21.03.2020 Gazete
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    spor salonları kapanınca çözümü evde buldu

    Düzenlİ olarak spor yapan , spor salonları kapanınca çözümü buldu. Evine spor aletleri alan 47 yaşındaki popçu, dün salonunda egzersiz yaparken çekilen görüntülerini Instagram'da paylaştı.

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    Düzenlİ olarak spor yapan Hande Yener, spor salonları kapanınca çözümü buldu. Evine spor aletleri alan 47 yaşındaki popçu, dün salonunda egzersiz yaparken çekilen görüntülerini Instagram'da paylaştı.

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