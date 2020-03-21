Düzenlİ olarak spor yapan Hande Yener, spor salonları kapanınca çözümü buldu. Evine spor aletleri alan 47 yaşındaki popçu, dün salonunda egzersiz yaparken çekilen görüntülerini Instagram'da paylaştı. Düzenlİ olarak spor yapan Hande Yener, spor salonları kapanınca çözümü buldu. Evine spor aletleri alan 47 yaşındaki popçu, dün salonunda egzersiz yaparken çekilen görüntülerini Instagram'da paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.