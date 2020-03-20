Okan Buruk 'sosyal mesafe' yi korudu

Okan Buruk, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlere 'Yaklaşmak yok' diyen Başakşehir teknik direktörü, 'Evde önlemimizi aldık. İnsanlardan uzakta spor yapıyoruz' diye konuştu. Okan Buruk, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlere 'Yaklaşmak yok' diyen Başakşehir teknik direktörü, 'Evde önlemimizi aldık. İnsanlardan uzakta spor yapıyoruz' diye konuştu.
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