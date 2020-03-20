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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    Okan Buruk 'sosyal mesafe' yi korudu

    Okan Buruk, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlere "Yaklaşmak yok" diyen teknik direktörü, "Evde önlemimizi aldık. İnsanlardan uzakta spor yapıyoruz" diye konuştu.

    Sosyal mesafe!
    Okan Buruk, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlere "Yaklaşmak yok" diyen teknik direktörü, "Evde önlemimizi aldık. İnsanlardan uzakta spor yapıyoruz" diye konuştu.

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