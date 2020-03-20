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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    2018 güzeli Sevval Şahin çirkin yüzünü gösterdi! Kolonya önlemine başvuranlarla alay etti

    2018 güzeli Sevval Şahin, salgından korunmak için kolonya önlemine başvuranlarla alay etti. Miami’de olan Şahin, sevgilisinin kendisine kolonya döktüğü anları kahkahalarla paylaşıp ‘Güzellik değil çirkinlik kraliçesi’ dedirtti!

    Çirkinlik kralicesi

    Şehit haberlerimizin geldiği gün Miami'den tatil pozları vererek büyük tepki çeken Sevval Şahin, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Miss Turkey 2018 Güzeli, önceki gün tüm şımarıklığıyla 'kolonya' paylaşımı yaptı. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la Miami'de tatilde olan 21 yaşındaki genç kız, aşkının kendisine ve aracının üzerine limon kolonyası döktüğü anları kahkahalarla yayınladı. Salgından kendisini korumak için ellerine bol bol kolonya süren insanlarla alay ettiğini düşünen Sevval Şahin, "Güzellik değil çirkinlikler kraliçesi" dedirtti. Sosyal medyadaki birçok kişi de kısa sürede ikinci kez skandal paylaşıma imza atan Şahin'in tacının geri alınması gerektiğini yazdı.

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