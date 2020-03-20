Şehit haberlerimizin geldiği gün Miami'den tatil pozları vererek büyük tepki çeken Sevval Şahin, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Miss Turkey 2018 Güzeli, önceki gün tüm şımarıklığıyla 'kolonya' paylaşımı yaptı. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la Miami'de tatilde olan 21 yaşındaki genç kız, aşkının kendisine ve aracının üzerine limon kolonyası döktüğü anları kahkahalarla yayınladı. Salgından kendisini korumak için ellerine bol bol kolonya süren insanlarla alay ettiğini düşünen Sevval Şahin, "Güzellik değil çirkinlikler kraliçesi" dedirtti. Sosyal medyadaki birçok kişi de kısa sürede ikinci kez skandal paylaşıma imza atan Şahin'in tacının geri alınması gerektiğini yazdı.