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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpa tıp aynısı...

Arka Sokaklar dizisi yayın süresi konusunda rekora koşuyor... 2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar, 16 yılı geride bıraktı. Oyuncu kadrosu bu süreçte çok defa revizeye uğradı ancak bazı isimler kemik kadro olarak ekranlardan çekilmedi. Onlardan biri Hüsnü Çoban karakterin hayat veren Özgür Ozan. Çocuklar Duymasın'da canladırdığı Selami karakteri sonrası Arka Sokaklar'ın aile babası polis memuru olarak karşımıza çıkan 53 yaşındaki oyuncuya bu karakteri yapıştı dersek yeridir. Tüm Türkiye'nin hafızasında Hüsnü Çoban ünlü ikizlerin babası çıktı. Bakın nasıl... Görünce çok şaşıracaksınız.

20.03.2020 08:42 - Son Güncelleme: 20.03.2020 08:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





