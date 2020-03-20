Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, dün markete gitti. Boş rafları görünce şaşkına dönen Sırp şarkıcı, tuvalet kağıtlarının bitmesine sitem etti. Boş rafın fotoğrafını çeken Emina, "Ciddi misin!" diyerek tepkisini dile getirdi.
Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, dün markete gitti. Boş rafları görünce şaşkına dönen Sırp şarkıcı, tuvalet kağıtlarının bitmesine sitem etti. Boş rafın fotoğrafını çeken Emina, "Ciddi misin!" diyerek tepkisini dile getirdi.
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