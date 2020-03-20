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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    sitemi: Yok artık!

    Popçu 'ın eski eşi , dün markete gitti. Boş rafları görünce şaşkına dönen Sırp şarkıcı, tuvalet kağıtlarının bitmesine sitem etti. Boş rafın fotoğrafını çeken Emina, "Ciddi misin!" diyerek tepkisini dile getirdi.

    Emina sitemi: Yok artık!

    Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, dün markete gitti. Boş rafları görünce şaşkına dönen Sırp şarkıcı, tuvalet kağıtlarının bitmesine sitem etti. Boş rafın fotoğrafını çeken Emina, "Ciddi misin!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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