Temizlik Benim İşim yarışmasında 20 Mart Cuma para ödülünü kim aldı, haftanın kazananı kim oldu ve finalde yarışmadan kim elendi sorularının yanıtı yapılan puanlamaların sonucunda ortaya çıktı. İşte Temizlik Benim İşim 20 Mart Cuma haftanın kazananı. 5 yarışmacı titizlikle, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Bugün kimin kazandığını merak edenler araştırmalar yapmaya başladı. Gün sonunda da yapılan temizliğe göre yarışmacılara puan verecek. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı alan yarışmacı 10 Bin TL'nin sahibi olacak.
TEMİZLİK BENİM İŞİM BUGÜN KİM KAZANDI?
Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oldu.
20 Mart Cuma günü Temizlik Benim İşim haftanın birincisi 21 puanla Melike Hanım oldu.
KADİR EZİLDİ KİMDİR?
Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kadir Ezildi anne tarafından Bayburt'lu baba tarafından ise Konyalıdır. 24 yaşında olan Kadir Ezildi evde annesi Ümran hanımdan ayrı olarak haftada üç gün dip köşe temizlik yapıyor. Kadir Ezildi'nin titizliği ve temizlik düşkünlüğü nedenyile evde annesini bile bıktırdığı biliniyor.
Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışan Ezildi, İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı.
"En iyi temizliği ben yaparım" diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL'nin sahibi olacak.
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