KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kadir Ezildi anne tarafından Bayburt'lu baba tarafından ise Konyalıdır. 24 yaşında olan Kadir Ezildi evde annesi Ümran hanımdan ayrı olarak haftada üç gün dip köşe temizlik yapıyor. Kadir Ezildi'nin titizliği ve temizlik düşkünlüğü nedenyile evde annesini bile bıktırdığı biliniyor.

Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışan Ezildi, İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı.