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    • 20.03.2020 10:11
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    • 20.03.2020 10:19
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    CANLI İZLE: canlı yayında son dakika Zehra Topdağ gelişmesi! Katil amca mı yenge mi?

    canlı yayınında bugün,evlerinin avlusunda bir çuvalda boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katili ortaya mı çıkıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Minik Zehra görmemesi gereken şeyleri gördüğü için mi öldürüldü? Müge Anlı'daki Şanlıurfa cinayetinde son durum! Hepsi ve daha fazlası 20 Mart ında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    'da bugün son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan programında bugün, Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? İddiaların odağındaki yenge Kadriye Müge Anlı'da bugün neler anlatacak? İsmini vermek istemeyen izleyicilerden gelen şok iddialar!

    ATV CANLI YAYIN

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 20 MART - TIKLA

    Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Müge Anlı, Zehra Topdağ'ın katilini ararken ortaya çıkan gerçekler karşısında her geçen gün biraz daha şoke oluyor. Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" dediği Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? Son olarak Zehra'nın; yengesi Kadriye'yi, küçük kızın amcası İsmail ile cinsel ilişkiye girerken gördüğü için öldürüldüğü iddia edilmişti. İsmini vermek istemeyen bir izleyicinin sözleri kan dondurdu! Gelişmeleri 20 Mart ı izleyerek takip edebilir, son dakika bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz!

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    Haberler Magazin CANLI İZLE: Müge Anlı canlı yayında son dakika Zehra Topdağ gelişmesi! Katil amca mı yenge mi?
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