Müge Anlı'da bugün son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? İddiaların odağındaki yenge Kadriye Müge Anlı'da bugün neler anlatacak? İsmini vermek istemeyen izleyicilerden gelen şok iddialar!

ATV CANLI YAYIN

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 20 MART - TIKLA

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Müge Anlı, Zehra Topdağ'ın katilini ararken ortaya çıkan gerçekler karşısında her geçen gün biraz daha şoke oluyor. Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" dediği Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? Son olarak Zehra'nın; yengesi Kadriye'yi, küçük kızın amcası İsmail ile cinsel ilişkiye girerken gördüğü için öldürüldüğü iddia edilmişti. İsmini vermek istemeyen bir izleyicinin sözleri kan dondurdu! Gelişmeleri 20 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyerek takip edebilir, son dakika bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz!