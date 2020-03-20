20 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu programın yayınlandığı saatlerde izleyiciler tarafından merakla sorgulatılıyor. Kanal D ekranlarında merakla takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırma yapıyor. Peki20 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte detaylar
20 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı sona erdi. 47 puanla Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim Rümeysa olarak açıklandı.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU, KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da birinci olan isim, 70 puanla haftanın en yüksek puanını alan gelin Elif oldu. Elif böylece beş altın bileziği kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA NELER OLDU?
484. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Rümeysa-Nezahat Aydın çiftleri "Yanardağ Kebabı" için yarıştılar.
483. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Rümeysa-Nezahat Aydın çiftleri "Ballı Mahmudiye" için yarıştılar.
482. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Rümeysa-Nezahat Aydın çiftleri "Darüzziyafe Köftesi" için yarıştılar.
481. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Nezahat-Rümeysa Aydın çiftleri "Havuçlu ve Kabaklı Tart" için yarıştılar.
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