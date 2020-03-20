20 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu programın yayınlandığı saatlerde izleyiciler tarafından merakla sorgulatılıyor. Kanal D ekranlarında merakla takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırma yapıyor. Peki20 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte detaylar

20 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı sona erdi. 47 puanla Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim Rümeysa olarak açıklandı.