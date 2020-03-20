Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim kazandı ve kim elendi sorusu programın takipçileri tarafından özellikle bu saatlerde araştırılmaya başlandı.Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kuaförüm Sensin'de birinci olan ismin kim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda ettiği merak ediliyor. Bu nedenle izleyiciler arama motorlarında Kuaförüm Sensin'de kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 20 Mart Kuaförüm sensin birinci kim oldu? Bu hafta Kuaförüm Sensin'de kim elendi? İşte detaylar
20 MART KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?
Kuaförüm Sensin'de birinci olan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
BU HAFTA KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?
Kuaförüm Sensin'de elenen takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
13 MART KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?
Kuaförüm Sensin'de elenen takım haftanın en düşük puanını alan FATMA - EMRE olarak açıklandı.
GEÇEN HAFTA KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM KAZANDI?
Show TV ekranlarının sevilen programı Kuaförüm Sensin'de kazanan takım belli oldu. 10 bin liranın sahibi HAYAT - ÖZLEM olarak açıklandı.
KUAFÖRÜM SENSİN'DE BU HAFTA NELER YAŞANDI?
Kuaför Cihan Özdemir, makyöz Canan Adın, model Dilara Ateşer'den oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Buse Başçı'dan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Akire Nur Erdoğmuş'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Mehmet Acun, makyöz Zeynep Armutlu, model Buket Açıl'dan oluşan dördüncü takım saç kesimi ve bahar makyajı yapmak için yarıştı.
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