Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim kazandı ve kim elendi sorusu programın takipçileri tarafından özellikle bu saatlerde araştırılmaya başlandı.Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kuaförüm Sensin'de birinci olan ismin kim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda ettiği merak ediliyor. Bu nedenle izleyiciler arama motorlarında Kuaförüm Sensin'de kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 20 Mart Kuaförüm sensin birinci kim oldu? Bu hafta Kuaförüm Sensin'de kim elendi? İşte detaylar

20 MART KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin'de birinci olan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.