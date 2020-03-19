Temkinli Edis

Pop müziğin ünlü ismi Edis de bu sürede bakımını ihmal etmeyen isimlerden. Önceki gün saçlarını boyatmak için kuaföre giden popçu, maske ve eldivenle önlem aldı. Edis, bu karesine de "Hale bak" notu düştü.
Pop müziğin ünlü ismi Edis de bu sürede bakımını ihmal etmeyen isimlerden. Önceki gün saçlarını boyatmak için kuaföre giden popçu, maske ve eldivenle önlem aldı. Edis, bu karesine de "Hale bak" notu düştü.
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