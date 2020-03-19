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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    Temkinli

    Pop müziğin ünlü ismi de bu sürede bakımını ihmal etmeyen isimlerden. Önceki gün saçlarını boyatmak için kuaföre giden popçu, maske ve eldivenle önlem aldı. Edis, bu karesine de "Hale bak" notu düştü.

    Temkinli Edis
    Pop müziğin ünlü ismi de bu sürede bakımını ihmal etmeyen isimlerden. Önceki gün saçlarını boyatmak için kuaföre giden popçu, maske ve eldivenle önlem aldı. Edis, bu karesine de "Hale bak" notu düştü.

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