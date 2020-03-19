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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    Temizlik star

    Sevilen şarkıcı , sosyal medyada neşe saçıyor. Coronavirüs sebebiyle eve kapanan şarkıcı, temizlik hastası oldu. Önceki gün temizlik yaparken hikaye paylaşan Derici, "Bunun için mi popstar olduk biz eh baba!" notuyla herkesi güldürdü.

    Temizlik star

    Sevilen şarkıcı İrem Derici, sosyal medyada neşe saçıyor. Coronavirüs sebebiyle eve kapanan şarkıcı, temizlik hastası oldu. Önceki gün temizlik yaparken hikaye paylaşan Derici, "Bunun için mi popstar olduk biz eh baba!" notuyla herkesi güldürdü.

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