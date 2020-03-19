Temizlik star

Sevilen şarkıcı İrem Derici, sosyal medyada neşe saçıyor. Coronavirüs sebebiyle eve kapanan şarkıcı, temizlik hastası oldu. Önceki gün temizlik yaparken hikaye paylaşan Derici, "Bunun için mi popstar olduk biz eh baba!" notuyla herkesi güldürdü.