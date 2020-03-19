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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    Kaya Çilingioğlu'nun koronavirüs rahatlığı pes dedirtti

    , virüse karşı önlem almadığını açıkladı. Kaya Bey, ‘Zaten ellerini sık yıkayan ve kimseyle öpüşmeyen biri olduğum için ekstra çabaya gerek yok’ dedi.

    Kaya’ya vız geldi

    Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kaya Bey'in, Coronavirüs'e karşı yaptığı açıklamalar ise ağızları açıkta bıraktı:

    'PANİĞE GEREK YOK'
    "Ben temiz adamım. Elimle insanları iterim öpmesinler diye. Coronovirüs'ü olduğu için ellerimi yıkamıyorum; ellerimi zaten yıkıyorum. Gelirse gelir. Paniğe gerek yok. Sosyal medyada 'Evinde kal' falan yazıyorlar, kalsan ne olacak. Virüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Yok."

    AYDIN HAMZA

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