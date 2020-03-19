Kaya Çilingioğlu'nun koronavirüs rahatlığı pes dedirtti

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kaya Bey'in, Coronavirüs'e karşı yaptığı açıklamalar ise ağızları açıkta bıraktı:

'PANİĞE GEREK YOK'

"Ben temiz adamım. Elimle insanları iterim öpmesinler diye. Coronovirüs'ü olduğu için ellerimi yıkamıyorum; ellerimi zaten yıkıyorum. Gelirse gelir. Paniğe gerek yok. Sosyal medyada 'Evinde kal' falan yazıyorlar, kalsan ne olacak. Virüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Yok."

AYDIN HAMZA