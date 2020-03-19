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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    'ın yıldızı ile eşi Lorelei Taron'un keyfine diyecek yok

    Geçtiğimiz günlerde 4. çocuk sevinci yaşayan 'ın yıldızı ile eşi Lorelei Taron'un keyfine diyecek yok. Tüp bebek tedavisiyle erkek çocuk sahibi olmaya hazırlanan çift, önceki gün evlerinin bahçesinde keyifteydi.

    Yavru Aslan göründü

    Geçtiğimiz günlerde 4. çocuk sevinci yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron'un keyfine diyecek yok. Tüp bebek tedavisiyle erkek çocuk sahibi olmaya hazırlanan çift, önceki gün evlerinin bahçesinde keyifteydi.

    Arjantinli yengenin belirginleşmeye başlayan karnı dikkatlerden kaçmadı.

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