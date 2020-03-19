Ellerde hijyen hasarı

Berrak Tüzünataç, Coronavirüs'e karşı 14 kurala büyük bir titizlikle uyuyor. Güzel oyuncu, 'Ellerim dezenfektandan ve yıkamaktan kayış gibi oldu. Kurudukça sürekli krem sürüyorum' dedi. Berrak Tüzünataç, Coronavirüs'e karşı 14 kurala büyük bir titizlikle uyuyor. Güzel oyuncu, 'Ellerim dezenfektandan ve yıkamaktan kayış gibi oldu. Kurudukça sürekli krem sürüyorum' dedi.
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