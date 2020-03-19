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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    Ellerde hijyen hasarı

    Berrak Tüzünataç, Coronavirüs'e karşı 14 kurala büyük bir titizlikle uyuyor. Güzel oyuncu, "Ellerim dezenfektandan ve yıkamaktan kayış gibi oldu. Kurudukça sürekli krem sürüyorum" dedi.

    Ellerde hijyen hasarı
    Berrak Tüzünataç, Coronavirüs'e karşı 14 kurala büyük bir titizlikle uyuyor. Güzel oyuncu, "Ellerim dezenfektandan ve yıkamaktan kayış gibi oldu. Kurudukça sürekli krem sürüyorum" dedi.

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