Oyuncu Kaan Yıldırım aşkıyla son dönemde mutluluktan ayakları yere basmayan Hadise, önceki gün aldığı haberle yıkıldı. Güzel şarkıcı, dün Belçika'da yaşayan halasını kaybetti. Coronavirüs sebebiyle uçuşların iptal edilmesiyle cenazeye gidemeyen Hadise'nin acısı katlandı. Şarkıcı, duygularını şu mesajla paylaştı: "Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an."

HADİSE VİRÜS KURBANI

Çilingiroğlu'nun rahatlığı "Bu kadarına da pes" dedirtti.