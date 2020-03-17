Yetenek tablosu

Coronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ünlü isimler, kendilerine yeni hobiler buldu. Resime merakıyla bilinen Bensu Soral da bu süreçte yeni tablosunu tamamladı.
Tuba Büyüküstün de elleriyle çizdiği tablosunu paylaşıp şöyle yazdı: "Evde oturmanın faydalarına odaklanmak lazım... 3 ay önce başlayıp çizmeye fırsat bulamadığım resmimle buluştum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.