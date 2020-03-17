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    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
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    Yetenek tablosu

    Coronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ünlü isimler, kendilerine yeni hobiler buldu. Resime merakıyla bilinen da bu süreçte yeni tablosunu tamamladı. de elleriyle çizdiği tablosunu paylaşıp şöyle yazdı: "Evde oturmanın faydalarına odaklanmak lazım... 3 ay önce başlayıp çizmeye fırsat bulamadığım resmimle buluştum."

    Yetenek tablosu

    Coronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ünlü isimler, kendilerine yeni hobiler buldu. Resime merakıyla bilinen da bu süreçte yeni tablosunu tamamladı.

    de elleriyle çizdiği tablosunu paylaşıp şöyle yazdı: "Evde oturmanın faydalarına odaklanmak lazım... 3 ay önce başlayıp çizmeye fırsat bulamadığım resmimle buluştum."

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