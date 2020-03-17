Yetenek tablosu

Coronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ünlü isimler, kendilerine yeni hobiler buldu. Resime merakıyla bilinen Bensu Soral da bu süreçte yeni tablosunu tamamladı.

Tuba Büyüküstün de elleriyle çizdiği tablosunu paylaşıp şöyle yazdı: "Evde oturmanın faydalarına odaklanmak lazım... 3 ay önce başlayıp çizmeye fırsat bulamadığım resmimle buluştum."