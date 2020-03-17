İzmir'in Kızları Müzikali'nde rol alan Gökçe Bahadır, bir dergiye röportaj verdi. Ünlü oyuncu, 'Müzikali kabul etmemdeki en önemli etken Sezen Aksu şarkılarıydı' dedi. İzmir'in Kızları Müzikali'nde rol alan Gökçe Bahadır, bir dergiye röportaj verdi. Ünlü oyuncu, 'Müzikali kabul etmemdeki en önemli etken Sezen Aksu şarkılarıydı' dedi.
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