Güzel oyuncu Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlilik yolunda ilerleyen Şefkatli, "Oğlum sizi yerim. Siniriniz kime" ifadelesini kullandı.