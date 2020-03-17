Güzel oyuncu Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlilik yolunda ilerleyen Şefkatli, "Oğlum sizi yerim. Siniriniz kime" ifadelesini kullandı.
Güzel oyuncu Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlilik yolunda ilerleyen Şefkatli, "Oğlum sizi yerim. Siniriniz kime" ifadelesini kullandı.
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