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    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
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    Oğlum sizi yerim!

    Güzel oyuncu Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Ünlü türkücü 'in oğlu ile evlilik yolunda ilerleyen Şefkatli, "Oğlum sizi yerim. Siniriniz kime" ifadelesini kullandı.

    Oğlum sizi yerim!

    Güzel oyuncu Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Ünlü türkücü 'in oğlu ile evlilik yolunda ilerleyen Şefkatli, "Oğlum sizi yerim. Siniriniz kime" ifadelesini kullandı.

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