Eski şarkıya yeni klip

İrem Derici, 2018 yılında çıkardığı 'Razıyım Ömür Boyu Yalnızlığa' adlı şarkısını kliplendirdi. Sözü Ayşen'e bestesi Kemal Şimşekyay'a, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkının klibi Atina'da, Seçkin Süngüç tarafından çekildi.
İrem Derici, 2018 yılında çıkardığı 'RazıyımÖmür BoyuYalnızlığa' adlı şarkısını kliplendirdi. Sözü Ayşen'ebestesi KemalŞimşekyay'a,aranjesiMustafaCeceli'ye aitşarkının klibiAtina'da,SeçkinSüngüçtarafındançekildi.
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