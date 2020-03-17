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    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
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    Eski şarkıya yeni klip

    İrem Derici, 2018 yılında çıkardığı 'Razıyım Ömür Boyu Yalnızlığa' adlı şarkısını kliplendirdi. Sözü Ayşen'e bestesi Kemal Şimşekyay'a, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkının klibi Atina'da, Seçkin Süngüç tarafından çekildi.

    Eski şarkıya yeni klip
    İrem Derici, 2018 yılında çıkardığı 'Razıyım Ömür Boyu Yalnızlığa' adlı şarkısını kliplendirdi. Sözü Ayşen'e bestesi Kemal Şimşekyay'a, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkının klibi Atina'da, Seçkin Süngüç tarafından çekildi.

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