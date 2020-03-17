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    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
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    Kedi kız Burcu

    Zorunlu olmadıkça evden çıkmayan , kedisinin bu karesini paylaşıp şu notu düştü: "Evde aynı böyle oturuyorum." Güzel oyuncu, herkese de "Dışarı çıkmayın" çağrısı yaptı.

    Kedi kız Burcu

    Zorunlu olmadıkça evden çıkmayan Burcu Özberk, kedisinin bu karesini paylaşıp şu notu düştü: "Evde aynı böyle oturuyorum." Güzel oyuncu, herkese de "Dışarı çıkmayın" çağrısı yaptı.

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