Geçtiğimiz yıl son ayında Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Ölümcül tehlike, hayatın her alanına sıçradı. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken iş dünyası da birtakım önlemler aldı. Türkiye'de de Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, virüs karşı düğmeye bastı.

KURAL TANIMAZ SARAN!

56 yaşındaki ünlü işadamı, tüm personellerine yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini açıkladı. Ancak kendi koyduğu kurala kendisi uymadı. Milyoner işadamı, önceki gün Güney Asya'daki tatil cenneti Maldivler'e gitti. Saran, buradan da tatil fotoğrafları paylaşarak kendi sözüyle çelişti. Bu arada Sadettin Saran'ın tatil yaptığı ve sıcaklığın 32 derece olduğu Maldivler'de görülen virüse vaka sayısı 13'e çıktı...



Maldivler'de keyif çatan Sadettin Saran, masmavi suların derinliklerine daldı.

MALDİVLER'DE KEYFE DALDI!

Instagram'da paylaştığı bu kareye "Tatil sırası bende" diye not düşen Saran'a takipçilerinden "Umarız gelince 14 gün kuralına uyarsın" yorumları yağdı.