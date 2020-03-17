Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Coronavirüs nedeniyle çalışanlarına ‘yurt dışına çıkış’ yasağı koyan yasağı kendi deldi!

    Coronavirüs salgını nedeniyle tüm çalışanlarına ‘yurt dışına çıkış’ yasağı koyan , kendi kuralını kendi çiğnedi. 52 yaşındaki işadamı, şirketinde uygulanan yasağı delip ’e gitti. Saran’ın tatil yaptığı egzotik cennetteki virüslü vaka sayısı ise 13...

    Patron bu ne?

    Geçtiğimiz yıl son ayında Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Ölümcül tehlike, hayatın her alanına sıçradı. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken iş dünyası da birtakım önlemler aldı. Türkiye'de de Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, virüs karşı düğmeye bastı.

    KURAL TANIMAZ SARAN!
    56 yaşındaki     ünlü işadamı, tüm personellerine yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini açıkladı. Ancak kendi koyduğu kurala kendisi uymadı. Milyoner işadamı, önceki gün Güney Asya'daki tatil cenneti Maldivler'e gitti. Saran, buradan da tatil fotoğrafları paylaşarak kendi sözüyle çelişti. Bu arada 'ın tatil yaptığı ve sıcaklığın 32 derece olduğu Maldivler'de görülen virüse vaka sayısı 13'e çıktı...


    'de keyif çatan Sadettin Saran, masmavi suların derinliklerine daldı.

    MALDİVLER'DE KEYFE DALDI!
    Instagram'da paylaştığı bu kareye "Tatil sırası bende" diye not düşen Saran'a takipçilerinden "Umarız gelince 14 gün kuralına uyarsın" yorumları yağdı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Coronavirüs nedeniyle çalışanlarına ‘yurt dışına çıkış’ yasağı koyan Sadettin Saran yasağı kendi deldi!
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri