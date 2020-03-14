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    • Magazin
    • 14.03.2020 Gazete
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    'nin yıldızı kıyafetleriyle dikkat çekti

    Marka yüzü olduğu New Well'in partisine pembe kıyafetiyle damgasını vuran , "'nin yakaladığı başarı ve gösterilen ilgi, benim için gurur verici" dedi.

    Pembe şeker

    Marka yüzü olduğu New Well'in partisine pembe kıyafetiyle damgasını vuran , "'nin yakaladığı başarı ve gösterilen ilgi, benim için gurur verici" dedi.

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