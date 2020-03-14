Marka yüzü olduğu New Well'in partisine pembe kıyafetiyle damgasını vuran Ebru Şahin, "Hercai'nin yakaladığı başarı ve gösterilen ilgi, benim için gurur verici" dedi.
Marka yüzü olduğu New Well'in partisine pembe kıyafetiyle damgasını vuran Ebru Şahin, "Hercai'nin yakaladığı başarı ve gösterilen ilgi, benim için gurur verici" dedi.
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