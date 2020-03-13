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    • Magazin
    • 13.03.2020 23:28
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    • 13.03.2020 23:28
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    13 Mart Cuma açıklandı mı? Hercai, Payitaht Abdülhamid, Babil hangi dizi birinci oldu?

    13 Mart Cuma gün içerisinde yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizi, yarışma programı, yabancı film ve haber bültenlerinin sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. 13 Mart Cuma günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, Hercai, Payitaht Abdülhamid, Babil hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen detaylar

    13 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

    Ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Hercai 36. bölümüyle, Star TV'de 8. bölümüyle, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid 112. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 11 Mart reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 13 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar

    13 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    13 Mart Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma gününün reyting sonuçları 14 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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