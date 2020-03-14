Bir süredir ketojenik diyet yapan Şükrü Özyıldız, Coronavirüs'e karşı önlem almak için de Canan Karatay'ın çok tartışılan önerisine kulak verdi. 32 yaşındaki oyuncu, sık sık kelle paça tüketiyor.
Bir süredir ketojenik diyet yapan Şükrü Özyıldız, Coronavirüs'e karşı önlem almak için de Canan Karatay'ın çok tartışılan önerisine kulak verdi. 32 yaşındaki oyuncu, sık sık kelle paça tüketiyor.
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