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    • Magazin
    • 14.03.2020 Gazete
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    Akustik Simgesi

    Başarılı popçu Simge, hayranlarının yoğun isteği üzerine '' projesini dijital ortama taşıdı. 'ın projesi olan çalışmanın ilk şarkısı, "Ne zamandır?"

    Akustik Simgesi
    Başarılı popçu Simge, hayranlarının yoğun isteği üzerine 'Simge Akustik Live' projesini dijital ortama taşıdı. Özgür Aras'ın projesi olan çalışmanın ilk şarkısı, "Ne zamandır?"

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