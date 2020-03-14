Akustik Simgesi

Başarılı popçu Simge, hayranlarının yoğun isteği üzerine 'Simge Akustik Live' projesini dijital ortama taşıdı. Özgür Aras'ın projesi olan çalışmanın ilk şarkısı, 'Ne zamandır?' Başarılı popçu Simge, hayranlarının yoğun isteği üzerine 'Simge Akustik Live' projesini dijital ortama taşıdı. Özgür Aras'ın projesi olan çalışmanın ilk şarkısı, 'Ne zamandır?'
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