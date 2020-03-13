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    • 13.03.2020 19:29
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    • 13.03.2020 19:29
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    13 Mart ? bu hafta kim oldu? İşte güncel puan durumu

    13 Mart sorusu izleyiciler tarafından heyecanla sorgulatılıyor. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da izleyicisiyle buluşan Yemekteyiz'de kazanan ismin kim olduğu merak konusu oldu. Yemekteyiz'de 9-13 Mart haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Bu nedenle izleyiciler özellikle bu saatlerde Yemekteyiz kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Programı ekranları başında takip edemeyenler bu hafta kim oldu sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

    Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı?

    13 Mart Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz'de bu akşam haftanın finalinde kimin birinci olduğu merak edilmeye başlandı. Final heyecanının yaşandığı program hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlarda oluyor. Yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için kıyasıya yarıştı. 2-6 Mart haftasında yarışmacılar yemeklerini yaparak misafirlerini ağırladı. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken izleyiciler "Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel puan durumu

    13 MART YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de haftanın birincisi Elif Hanım olarak açıklandı ve 10 bin TL'lik ödülü almaya hak kazandı.

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