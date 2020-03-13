Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    'dan kadınlara destek açıklaması

    Sunucu , "Erkek egemen bir meslekte kadınların yer almasına katkım oldu" diye konuştu. Güzel sunucu, kadınların hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğini söyledi.

    Kadınları destekleyin!

    Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajda kadınlar için öncülük yaptığını söyledi. Ünlü sunucu, "Şimdiye kadar elde ettiğinizi düşündüğünüz en büyük başarı nedir?" sorusuna, "Spor spikerliği gibi erkek egemen bir meslekte kadınların daha çok yer almasında katkım olması" yanıtını verdi ve ekledi: "Sevgi dolu ve birbirini yücelten bir kadın toplumunu desteklemek çok önemli..."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Burcu Esmersoy'dan kadınlara destek açıklaması
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri