Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajda kadınlar için öncülük yaptığını söyledi. Ünlü sunucu, "Şimdiye kadar elde ettiğinizi düşündüğünüz en büyük başarı nedir?" sorusuna, "Spor spikerliği gibi erkek egemen bir meslekte kadınların daha çok yer almasında katkım olması" yanıtını verdi ve ekledi: "Sevgi dolu ve birbirini yücelten bir kadın toplumunu desteklemek çok önemli..."