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    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
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    Geçmiş olsun İrem!

    Eski basketbolcu , kızı İrem ile birlikte önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Kutluay, "İrem tenis oynarken bacağında oluşan ağrı nedeniyle doktora geldik. Çok şükür durumu iyi" açıklamasını yaptı...

    Geçmiş olsun İrem!
    Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, kızı İrem ile birlikte önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Kutluay, "İrem tenis oynarken bacağında oluşan ağrı nedeniyle doktora geldik. Çok şükür durumu iyi" açıklamasını yaptı...

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