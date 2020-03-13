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    • 13.03.2020 15:43
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    • 13.03.2020 15:50
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    13 Mart kim elendi? Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim kazandı? İşte kazanan takım

    13 Mart kim elendi sorusu programın izleyicileri tarafından heyecanla araştırılıyor. Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kuaförüm Sensin'de birinci olan ismin kim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda ettiği merak ediliyor. Bu nedenle izleyiciler arama motorlarında Kuaförüm Sensin'de kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim kazandı?

    13 Mart Kuaförüm Sensin kim elendi?

    Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim kazandı? Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın final bölümü heyecanı yaşandı. Final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 13 Mart Kuaförüm Sensin kim elendi? İşte kazanan takım...

    13 MART KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

    Kuaförüm Sensin'de elenen takım haftanın en düşük puanını alan FATMA - EMRE olarak açıklandı.

    KUAFÖRÜM SENSİN'DE BU HAFTA KİM KAZANDI?

    Show TV ekranlarının sevilen programı Kuaförüm Sensin'de kazanan takım belli oldu. 10 bin liranın sahibi HAYAT - ÖZLEM olarak açıklandı.

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