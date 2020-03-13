Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim kazandı? Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın final bölümü heyecanı yaşandı. Final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 13 Mart Kuaförüm Sensin kim elendi? İşte kazanan takım...

13 MART KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de elenen takım haftanın en düşük puanını alan FATMA - EMRE olarak açıklandı.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BU HAFTA KİM KAZANDI?

Show TV ekranlarının sevilen programı Kuaförüm Sensin'de kazanan takım belli oldu. 10 bin liranın sahibi HAYAT - ÖZLEM olarak açıklandı.