Ece Erken araba videosu! Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu olayı nedir? Ece Erken istifa mı etti?

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu olayı nedir? Ece Erken araba videosu gündeme oturdu. Ece Erken istifa mı etti? Ece Erken, geçtiğimiz gün Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etmişti. Gelen itirafın ardından, ünlü sunucu evli biriyle birlikte olduğu için eleştirilmişti. Bu gelişmenin ardından Ece Erken'in yeni bir skandalı ortaya çıktı. Erken'in evli sevgilisi ve eşine ait arabalara zarar verdiği görüntüler herkesi şoke etti.

ECE ERKEN OLAYI NEDİR?

Ece Erken, geçtiğimiz gün Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etmişti. Gelen itirafın ardından, ünlü sunucu evli biriyle birlikte olduğu için eleştirilmişti.

Yorumcusu olduğu Söylemezsem Olmaz programında açıklamalarda bulunan Ece Erken, kendisini savundu. "Evli biriyle değil, boşanmaya çalışan biriyle beraberim." diyen Erken, şu ifadeleri kullandı:

"Boşanma davası açmış 10 yıl sürse 10 yıl mı bekleyeyim? Boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış. Bir dava bir yıl da sürebilir. Çocuk yaparsın evliliği kurtarmak için ama olmuyorsa da olmuyordur.

Allah düşmanın bile şereflisini nasip etsin. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama evladım olduktan sonra daha da dikkatli yaşamaya çalıştım ama bu aşk ve aşkın cezası olduğuna inanmıyorum.

Aynı evde yaşayan, biriyle birlikte olmadım. Evler ayrı, ayrı bir düzeni kurmuş, boşanmaya karar vermiş, boşanma davası açmış, eşinden ayrı birisiyle birlikte oldum."

ECE ERKEN İSTİFA MI ETTİ?

Son magazin bombasını ise yine yasak aşkın resmi eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu ifşa etti. Ece Erken'in gece yarısı yasak aşkıyla tartıştığı ve sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evine gelerek arabalarının aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Olay görüntülerin Benan Mahmutyazıcıoğlu tarafından ifşa edilmesinin ardından tüm gözler bu kez Ece Erken'a çevrildi. Olaylardan sonra sessizliğe bürünen Ece Erken'in ne söyleyeceği merak konusu olmuştu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını sunan Ece Erken sabah saatlerinde başlayan programına gelmemesi acaba işten mi çıkarıldı iddialarını akıllara getirdi. Ece Erken'in stüdyoda olmadığı programa katılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise tüm sorumluluk tüm hata bende diyerek yeni bir açıklama yaptı.

Ece Erken, "Benim için çok zor bir gece oldu çünkü çok üzüldüm. Ben 3. şahıs hiçbir zaman olmadım. Bu program beni çok yordu ve yıprattı.'' sözleriyle programa veda etti.