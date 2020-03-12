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    • Magazin
    • 12.03.2020 Gazete
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    Sambacı’nın Türk şıklığı

    Brezilyalı ünlü top model Marianne Fonseca, Paris Moda Haftası'nda Türk moda markası 'RaisaVanessa' tasarımı kıyafetleriyle boy gösterdi. Güzel model, leopar desenli tarzıyla dikkatleri üzerine çekti...

    Sambacı’nın Türk şıklığı

    Brezilyalı ünlü top model Marianne Fonseca, Paris Moda Haftası'nda Türk moda markası 'RaisaVanessa' tasarımı kıyafetleriyle boy gösterdi. Güzel model, leopar desenli tarzıyla dikkatleri üzerine çekti...

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