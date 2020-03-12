Sambacı’nın Türk şıklığı

Brezilyalı ünlü top model Marianne Fonseca, Paris Moda Haftası'nda Türk moda markası 'RaisaVanessa' tasarımı kıyafetleriyle boy gösterdi. Güzel model, leopar desenli tarzıyla dikkatleri üzerine çekti...
Brezilyalı ünlü top model Marianne Fonseca, Paris Moda Haftası'nda Türk moda markası 'RaisaVanessa' tasarımı kıyafetleriyle boy gösterdi. Güzel model, leopar desenli tarzıyla dikkatleri üzerine çekti...
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