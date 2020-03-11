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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    Öküz öldü ortaklık bitti! ile karşı karşıya geldi!

    Öküz öldü, ortaklık bitti! , ‘Borcunu geri ödemedi’ diyerek 2016’da ayrıldığı 3 yıllık aşkı hakkında hukuki işlem başlattı. Müzisyen, 42 yaşındaki sunucuya olan 230 bin TL’lik borcunu ödemezse hakkında işlemi başlayacak!...

    Haciz şoku!

    Şimdilerde her ikisi de başkalarıyla mutlu olan Ebru Şallı ile Sinan Akçıl, karşı karşıya geldi! Şallı'nın; 2013 ile 2016 yılları arasında aşk yaşadığı ünlü müzisyen için o dönem kredi çektiği ileri sürülmüştü. Hatta , Şallı'ya kredi çektirdiği haberlerini "Bana iftira atıyorlar" diyerek kesin bir dille yalanladı.

    ALTI SENET YAPMIŞLAR!
    ANCAK     , kendisine borcunu ödemediğini iddia ettiği eski aşkı için Ocak ayında hukuki işlem başlattı. Şallı'nın borcuna karşılık Sinan Akçıl'dan 6 senet aldığı da protokolde belirtildi. İstanbul İcra Müdürlüğü'nde 230 bin TL'lik icra takibi başlatan Şallı, Akçıl'ın borcunu ödememesi durumunda işlemlerini başlatacak.


    Akçıl, o dönem çıkan "Sinan, Ebru'ya kredi çektirdi. Bu parayla yeni klip çekti" haberleri için "İftira" demişti!


    Akçıl'la 3 yıllık aşkı 2016'da sona eren Şallı'nın şimdilerde işadamı Uğur Akkuş ile mutlu bir evliliği var.

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