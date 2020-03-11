Şimdilerde her ikisi de başkalarıyla mutlu olan Ebru Şallı ile Sinan Akçıl, karşı karşıya geldi! Şallı'nın; 2013 ile 2016 yılları arasında aşk yaşadığı ünlü müzisyen için o dönem kredi çektiği ileri sürülmüştü. Hatta Sinan Akçıl, Şallı'ya kredi çektirdiği haberlerini "Bana iftira atıyorlar" diyerek kesin bir dille yalanladı.

ALTI SENET YAPMIŞLAR!

ANCAK Ebru Şallı, kendisine borcunu ödemediğini iddia ettiği eski aşkı için Ocak ayında hukuki işlem başlattı. Şallı'nın borcuna karşılık Sinan Akçıl'dan 6 senet aldığı da protokolde belirtildi. İstanbul İcra Müdürlüğü'nde 230 bin TL'lik icra takibi başlatan Şallı, Akçıl'ın borcunu ödememesi durumunda haciz işlemlerini başlatacak.



Akçıl, o dönem çıkan "Sinan, Ebru'ya kredi çektirdi. Bu parayla yeni klip çekti" haberleri için "İftira" demişti!



Akçıl'la 3 yıllık aşkı 2016'da sona eren Şallı'nın şimdilerde işadamı Uğur Akkuş ile mutlu bir evliliği var.