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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    Görücüye çıktı

    'ın yeni şarkısı 'Kalmam' görücüye çıktı. Başarılı sanatçı; sözü müziği 'e, aranjesi 'ye ait olan yeni şarkısının klibinde de 5 ayrı kıyafet giydi.

    Görücüye çıktı
    Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı 'Kalmam' görücüye çıktı. Başarılı sanatçı; sözü müziği Bilal Sonses'e, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait olan yeni şarkısının klibinde de 5 ayrı kıyafet giydi.

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