Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı 'Kalmam' görücüye çıktı. Başarılı sanatçı; sözü müziği Bilal Sonses'e, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait olan yeni şarkısının klibinde de 5 ayrı kıyafet giydi. Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı 'Kalmam' görücüye çıktı. Başarılı sanatçı; sözü müziği Bilal Sonses'e, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait olan yeni şarkısının klibinde de 5 ayrı kıyafet giydi.
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