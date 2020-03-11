Eğlence hayatına yön veren BVS Grup, bu yaz Bodrum'a bomba gibi geliyor. Gündoğan'daki BVS Bosphorus Resort Hotel&Spa çatısı altında Günay Restaurant, Sahne İstanbul Beach, Sahne İstanbul After, By Balıkçı, Taksim Steakhouse, Petrichor Brasserie ve Bodrum Meyhanesi olmak üzere 7 farklı işletme olacak. Günay Restaurant, açıkhava gazinosu konseptiyle bu yaz Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Hülya Avşar, Seda Sayan, Funda Arar ve Özcan Deniz gibi sanat dünyasının duayen isimlerini ağırlayacak. Startı 25 Mayıs'ta Ebru Gündeş verecek.

Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş gibi yıldızlar, açıkhava gazinosu konseptindeki Günay Restaurant'ta sahnede olacak.