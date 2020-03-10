Yemek molası

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un zarif eşi Pervin Ersoy, önceki gün Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Harvey Nichols'dan çıkan Pervin Hanım, Gina'da öğle yemeğini yedikten sonra AVM'den ayrıldı.
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un zarif eşi Pervin Ersoy, önceki gün Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Harvey Nichols'dan çıkan Pervin Hanım, Gina'da öğle yemeğini yedikten sonra AVM'den ayrıldı.
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