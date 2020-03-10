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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    Yemek molası

    Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un zarif eşi , önceki gün Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Harvey Nichols'dan çıkan Pervin Hanım, Gina'da öğle yemeğini yedikten sonra AVM'den ayrıldı.

    Yemek molası

    Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un zarif eşi Pervin Ersoy, önceki gün Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Harvey Nichols'dan çıkan Pervin Hanım, Gina'da öğle yemeğini yedikten sonra AVM'den ayrıldı.

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