Arıca’nın korosu!

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçen akşam Nanna'da İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Gece boyunca dünden bugüne sevilen şarkılarını söyleyen Arıca'ya, coşkulu bir koro eşlik etti. Sanatçı, kadın hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçen akşam Nanna'da İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Gece boyunca dünden bugüne sevilen şarkılarını söyleyen Arıca'ya, coşkulu bir koro eşlik etti. Sanatçı, kadın hayranlarıylahatıra fotoğrafı çektirdi.
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