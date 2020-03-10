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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    Arıca’nın korosu!

    Pop müziğin sevilen ismi , geçen akşam Nanna'da İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Gece boyunca dünden bugüne sevilen şarkılarını söyleyen Arıca'ya, coşkulu bir koro eşlik etti. Sanatçı, kadın hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Arıca’nın korosu!
    Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçen akşam Nanna'da İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Gece boyunca dünden bugüne sevilen şarkılarını söyleyen Arıca'ya, coşkulu bir koro eşlik etti. Sanatçı, kadın hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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