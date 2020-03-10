Adriana Lima, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına Mevlana'nın şu sözünü yazdı: "Aradığın şey de seni arıyor..." Brezilyalı seksi modelin, adının Arapça yazılı olduğu kolyeyi takması da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı...
Adriana Lima, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına Mevlana'nın şu sözünü yazdı: "Aradığın şey de seni arıyor..." Brezilyalı seksi modelin, adının Arapça yazılı olduğu kolyeyi takması da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı...
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