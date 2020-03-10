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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    Adriana Lima'dan '' paylaşımı

    Adriana Lima, 'da paylaştığı fotoğrafın altına 'nın şu sözünü yazdı: "Aradığın şey de seni arıyor..." seksi modelin, adının yazılı olduğu kolyeyi takması da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı...

    Mevlana aşığı!

    Adriana Lima, 'da paylaştığı fotoğrafın altına 'nın şu sözünü yazdı: "Aradığın şey de seni arıyor..." seksi modelin, adının Arapça yazılı olduğu kolyeyi takması da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı...


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