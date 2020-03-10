Mesut Özil ile Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti... 7 Haziran 2019'daki düğünlerinde davetlilerden Big Shoe Vakfı'na bağış yapmalarını isteyen çift, bugüne kadar binlerce Afrikalı çocuğu iyileştirmişti. İkili, son olarak Güneydoğu Asya'da bulunan Myanmar'daki 40 çocuğu ameliyat ettirdi. Miniklerin aileleri ise örnek çifte minnettar olduklarını söyledi.
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