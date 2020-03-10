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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    ile bir kez daha gönülleri fethetti! lı miniklere de yardım eli...

    ile , Afrikalı çocuklardan sonra lı miniklere de yardım eli uzattı... ikilinin üye olduğu vakıf, ’daki 40 çocuğun ameliyat olmasını sağladı...

    Helal olsun!

    Mesut Özil ile Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti... 7 Haziran 2019'daki düğünlerinde davetlilerden Big Shoe Vakfı'na bağış yapmalarını isteyen çift, bugüne kadar binlerce Afrikalı çocuğu iyileştirmişti. İkili, son olarak Güneydoğu Asya'da bulunan Myanmar'daki 40 çocuğu ameliyat ettirdi. Miniklerin aileleri ise örnek çifte minnettar olduklarını söyledi.

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    Haberler Magazin Mesut Özil ile Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti! Güney Asyalı miniklere de yardım eli...
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