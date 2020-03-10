Burcu’nun yakışıklısı

Son günlerde şarkıcı Lider Şahin'le aşk yaşadığı konuşulan Burcu Binici, hayvan sevgisini konuşturdu. Güzel oyuncu, Pitbull köpeğiyle verdiği bu kareye 'Yeni aşka düştüm' notu düştü. Son günlerde şarkıcı Lider Şahin'le aşk yaşadığı konuşulan Burcu Binici, hayvan sevgisini konuşturdu. Güzel oyuncu, Pitbull köpeğiyle verdiği bu kareye 'Yeni aşka düştüm' notu düştü
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