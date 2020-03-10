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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    Burcu’nun yakışıklısı

    Son günlerde şarkıcı 'le aşk yaşadığı konuşulan , hayvan sevgisini konuşturdu. Güzel oyuncu, Pitbull köpeğiyle verdiği bu kareye "Yeni aşka düştüm" notu düştü.

    Burcu’nun yakışıklısı
    Son günlerde şarkıcı Lider Şahin'le aşk yaşadığı konuşulan Burcu Binici, hayvan sevgisini konuşturdu. Güzel oyuncu, Pitbull köpeğiyle verdiği bu kareye "Yeni aşka düştüm" notu düştü

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