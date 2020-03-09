Von Sydow; Kült korku filmi Şeytan, Hannah ve Kız Kardeşleri, Azınlık Raporu ve Zindan Adası gibi birçok başyapıtta rol almıştı.

Ünlü İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın Yedinci Mühür de dahil 11 filminde rol alan Von Sydow, ölümle satranç oynadığı efsane sahneyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü aktör, dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisindeki mistik 3 gözlü kuzgun rolüyle de efsane yaratmıştı. 100'den fazla film ve dizide rol alan ünlü aktör Max Von Sydow 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MAX VON SYDOW KİMDİR?

Max Carl Adolf von Sydow 10 Nisan 1929'da dünyaya geldi. Çok önemli bir oyuncudur ve birçok önemli filmlerde başarılı roller üstlenmiştir. Özellikle sinemanın üstad yönetmenlerinden İsveçli Ingmar Bergman'ın filmlerinde gördüğümüz, ve bu filmlerle meşhur olan Sydow, hem Bergman, hem de onun İsveç Film Enstitüsü tarafından keşfedilip çeşitli filmlerde başarılı bir şekilde kariyerine başlayınca, kısa zamanda tüm Avrupa ve dünya tarafından tanınan ve aranan isim olur. Çoğunlukla gizemli ve casus rollerinde onu görmemiz mümkün olduğu kadar, Bergman'ın dram filmlerinde de, nasıl ustaca oynayabildiğini görürüz.

Max Von Sydow, İsveç'ten çıkan tek ve en iyi erkek oyuncu unvanını kazanmış bir isimdir. İsveç'ten doğup, adını kısa zamanda tüm Avrupa'ya yayan ve birçok başarının sahibi olan, dönemin çok önemli bir oyuncusudur. Kariyerinin en önemli filmlerinden olan 1957 yapımı Yedinci Mühür adlı Ingmar Bergman'ın filminde tüm dikkatleri üzerine çeker. 1950'li yıllarda sinema kariyerine başlayıp, günümüze kadar başarılı oyunlarıyla gelmiştir.

1975 senesinde Rus aktör Yul Brynner ile The Ultimate Warrior'da boy gösterir. 1972 de yine bir casus filmi olan Embassy de, ünlü oyuncu Ray Milland ile onu görmekteyiz.

1970 senesinde yine bir casus filmi olan ve dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen John Huston'ın The Kremlin Letter filminde Richard Boone ve Orson Welles ise iyi bir performans sergilemektedir. 1968 yılında, ünlü İngiliz oyuncu Alec Guinness ile birlikte The Quiller Memorandum filminde başarı ile oyunculuğunu sergiler. Yine 1968 yılında Ingmar Bergman'ın Vargtimmen adlı dram korku filminde, ünlü Norveçli güzel aktriss Liv Ullmann ile başrolleri paylaşır.

Yine sondan geriye doğru gittiğimizde dönemin önemli yönetmenlerinden, George Roy Hill'in 1966 yapımı Hawaii filminde, ünlü oyuncular Gene Hackman, Julie Andrewss ve Richard Harris ile başarılı bir şekilde Sydow'un rolümü görmekteyiz. 1965 yılında tarihi bir film olan, The Greatest Story Ever Told da İs rolünü başarılı bir şekilde canlandırırken, Caroll Baker, Martin Landau, Charlton Heston ve Van Heflin gibi dev isimlerde filme oyunculuklarıyla katkılarını sunmuşlardır.

Max Von Sydow'un sinema kariyerine bakıldığında 140 adet filmi bulunmaktadır ve belirttiğimiz gibi, genellikle casus filmleri ile ünlenmiş, çok iyi bir oyuncudur. Uzun boylu, donuk yüzlü, soğuk görünümü ile karakter oyunculuğunun örneğini bizlere sunmuştur.