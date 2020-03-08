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    • 08.03.2020 10:09
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    • 08.03.2020 10:11
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    Çağla Şıkel'in korkusu! Eve kapandı

    Ünlü manken Çağla Şıkel, henüz Türkiye'de görünmeyen ancak ortaya çıktığı ülkelerde adeta hayatı felç ederek binlerce kişinin ölümüne neden olan salgını nedeniyle eve kapandı.

    Ünlü manken koronavirüs korkusu yüzünden eve kapandı

    e karşı önlem alan ünlülerden biri de Çağla Şıkel. Ünlü manken, geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla beraber doktora giderek kan testi yaptırdı. Sağlıklı bir yaşam için doktorunun verdiği tavsiyelere harfiyen uyan Şıkel, şimdilerde kimseyle tokalaşmıyor, kalabalık yerlerden uzak duruyor, AVM'lere gitmiyor. Ünlü manken, iş dışında tüm zamanını evinde geçiriyor.

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