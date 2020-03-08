Bir süredir birlikte başarılı düet ve konserlere imza atan Rafet El Roman ile Meltem Anastasia hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çapkınlıklarıyla ünlü 51 yaşındaki Roman'ın uzun çabalar sonucunda Rus şarkıcının gönlünü çaldığı iddia edildi. Katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışması sayesinde Rafet El Roman'ın dikkatini çeken güzel şarkıcı, başarılı sanatçıyla geçtiğimiz yıldan beri ortak projelere imza atmaya başladı.

JEST ÜZERİNE JEST...

Meltem Anastasia'nın güzelliğinden çok etkilenen Roman, yaklaşık bir aydır Rus güzelle aşk yaşıyor... Ünlü şarkıcının, kendisi için "Onun özel hayatına ben dahil olmayacağım. Bir araya gelirsek iş için gelirim" diyen Anastasia'yı uzun uğraşlar ve sürekli yaptığı romantik jestlerle aşka ikna ettiği söyleniyor.