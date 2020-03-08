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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    , Rus güzel 'nın gönlünü çaldı

    Çapkınlıklarıyla ünlü , ne yaptı etti birlikte çalıştığı Rus güzelin gönlünü çaldı. 51 yaşındaki sanatçı ile ’nın bir ay önce aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

    Aşk Romanı

    Bir süredir birlikte başarılı düet ve konserlere imza atan Rafet El Roman ile Meltem Anastasia hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çapkınlıklarıyla ünlü 51 yaşındaki Roman'ın uzun çabalar sonucunda Rus şarkıcının gönlünü çaldığı iddia edildi. Katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışması sayesinde 'ın dikkatini çeken güzel şarkıcı, başarılı sanatçıyla geçtiğimiz yıldan beri ortak projelere imza atmaya başladı.

    JEST ÜZERİNE JEST...
    'nın güzelliğinden çok etkilenen Roman, yaklaşık bir aydır Rus güzelle aşk yaşıyor... Ünlü şarkıcının, kendisi için "Onun özel hayatına ben dahil olmayacağım. Bir araya gelirsek iş için gelirim" diyen Anastasia'yı uzun uğraşlar ve sürekli yaptığı romantik jestlerle aşka ikna ettiği söyleniyor.

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